Bolsonaristas sobem a hashtag #APandemiaAcabou e passam vergonha

DCM - Com base em sabe-se lá o que, bolsonaristas criaram a hashtag #APandemiaAcabou no Twiiter neste sábado (12). A tag figura entre os trending topics do Twitter, mas foi tomada por internautas que criticam a nova conspiração do gado:

Se vocês acham que #APandemiaAcabou o problema é de vocês,eu vou continuar linda e bela na minha casinha e não saio enquanto não tiver vacina — 𝕾𝖆𝖘𝖆 (@sasawinx_) September 12, 2020

Participe da campanha de assinaturas solidárias do Brasil 247. Saiba mais.