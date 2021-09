Bolsonaro cobrou Queiroga pela suspensão da vacinação de adolescentes após ouvir comentários da Jovem Pan

Enquanto assistia ao programa bolsonarista “Os Pingos nos Is”, Bolsonaro telefonou para Queiroga para pressioná-lo por uma alteração no plano de vacinação. Ana Paula do Vôlei foi a comentarista que falou contra a imunização de adolescentes no programa edit

247 - Após o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, em transmissão ao vivo das redes sociais nesta quinta-feira (16) relatar pressão de Jair Bolsonaro para suspender a vacinação de adolescentes contra Covid-19, o comentarista da Jovem Pan Augusto Nunes revelou participação no processo.

Na terça-feira (14), Bolsonaro telefonou para Queiroga e pediu um posicionamento do ministro sobre a vacinação de menores enquanto assistia ao programa bolsonarista da Jovem Pan “Os Pingos nos Is”. A alteração no plano de vacinação de adolescentes veio dois dias depois, na quinta-feira.

Durante o programa, a comentarista bolsonarista Ana Paula Henkel, conhecida como Ana Paula do Vôlei, citou um trecho de uma versão de agosto do “Plano Nacional de Operacionalização da Vacinação Contra a Covid-19” do Ministério da Saúde, de 14 de agosto, que dizia que a imunização para menores não estava indicada. Ela não contou, no entanto, que o mesmo plano diz que a vacinação de todos os adolescentes ocorreria após a aplicação da primeira dose da vacina em todos os adultos.

Ana Paulo ainda citou dados do Centro de Controle de Doenças (CDC) dos Estados Unidos para falar do aumento de casos de miocardite em jovens após a imunização. O CDC, apesar de reconhecer o risco, diz que ele é raro e recomenda a vacinação de menores.

Bolsonaro, espectador do programa, ligou para Augusto Nunes e lhe disse que havia conversado com Queiroga. O ministro da Saúde teria pedido para avisar que a vacina era apenas para menores com comorbidade que queiram tomar”.

