Bolsonaro é o centrão armado, diz Celso Rocha de Barros

Celso Rocha de Barros, colunista da Folha de S.Paulo e doutor em sociologia pela Universidade de Oxford escreve que o ocupante do Palácio do Planalto está comprando o centrão para aprovar pautas autoritárias e tentar evitar o impeachment edit

247 - "O ex-deputado Roberto Jefferson postou uma foto em que carrega um fuzil e se diz pronto para defender o Brasil do comunismo sob as ordens de Jair Bolsonaro. Sem querer, produziu a melhor síntese do bolsonarismo até agora: o bolsonarismo é o momento em que a corrupção brasileira passou do furto ao assalto à mão armada", escreve Celso Rocha de Barros na Folha de S.Paulo.

"Os outros governos compravam o centrão burlando as regras da democracia, mas preservavam a democracia".

"Ao contrário do PT, por exemplo, Bolsonaro poderia, se quisesse, ter construído uma maioria parlamentar ideologicamente coesa. A esquerda sempre foi muito minoritária no Parlamento, mesmo quando vencia a eleição presidencial. Mas o atual Congresso Nacional é o mais conservador de todos os tempos".

"Se quisesse, Bolsonaro poderia ter montado um governo mais limpo, não por ser mais honesto –nunca, em hipótese alguma– mas porque há muitos deputados que defendem pautas conservadoras mais ou menos de graça".

"Bolsonaro está comprando o centrão para aprovar pautas autoritárias e, sobretudo, para evitar o impeachment. Ele sabe que a República qualquer dia desses acorda. E que, quando acordar, vai querer saber por que tem dez mil filhos a menos".

Leia a íntegra.



Participe da campanha de assinaturas solidárias do Brasil 247. Saiba mais.