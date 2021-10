Bolsonaro desmente Ana Paulo Heinkel ao vivo na Jovem Pan

Extremista passou a Jair Bolsonaro informação falsa a respeito do pedido de prisão de Allan dos Santos e foi desmentida pelo mandatário edit

247 - A militante de extrema direita Ana Paulo Heinkel, durante uma entrevista ao vivo com Jair Bolsonaro na Jovem Pan, passou informação falsa a respeito do pedido de prisão do blogueiro bolsonarista Allan dos Santos e foi desmentida pelo mandatário.

Ela informou a Bolsonaro que a ordem de prender Allan partiu de Alexandre de Moraes, do STF, quando na verdade foi uma orientação da Polícia Federal acatada pela Suprema Corte.

Veja:

Mitômana a ponto de ser desmentida pelo Bolsonaro pic.twitter.com/SCW11mD7mK — Gregorio Duvivier (@gduvivier) October 28, 2021

