Bolsonaro diz que família Marinho está há décadas "no topo da cadeia alimentar da corrupção"

Jair Bolsonaro atacou a família Marinho de maneira violenta mais uma vez, afirmando que os donos da Globo estão "no topo da cadeia alimentar da corrupção", num tweet logo às 6h33 desta segunda. O post ecoa reportagem da Record

247 - Jair Bolsonaro continua aprofundando sua guerra contra a família Marinho e, em aliança com O SBT e a TV Record, está em plena ofensiva, dando a entender que não renovará a concessão para a emissora em 2022. No início da manhã desta segunda-feira, Bolsonaro deu eco e radicalizou ainda mais os termos de uma reportagem da TV Record, que afirma ter a família Marinho contratado os doleiros Dario Messer e Cláudio Barbosa para facilitar transações financeiras clandestinas milionárias dos donos da emissora.

"A família Marinho (Globo), por décadas, no topo da cadeia alimentar da corrupção", escreveu Bolsonaro em sua conta no Twitter.

De acordo com a reportagem, Dario Messer, conhecido como o doleiro dos doleiros, entregava de duas a três vezes por mês quantias que oscilavam entre US$ 50.000 e US$ 300.000 em espécie para os Marinho.

