Bolsonaro é alvo de palavrões e xingamentos durante transmissão ao vivo da TV Globo (vídeo)

247 - Jair Bolsonaro (PL) foi xingado durante uma reportagem ao vivo da TV Globo realizada pela jornalista Larissa Schmidt, nesta sexta-feira (8), na Central do Brasil, no Rio de Janeiro. Os palavrões e xingamentos foram desferidos quando a repórter falava sobre uma fiscalização do Procon e da Polícia Militar no serviço prestado aos passageiros dos trens da Supervia, concessionária que opera os trens urbanos na Região Metropolitana da capital fluminense. "

Enquanto ela falava, os passageiros começaram a proferir os xingamentos contra Bolsonaro. “Ei Bolsonaro, vai para a put* que pariu", gritou uma mulher. Em seguida, outros passageiros puxaram um coro com a mesma frase em meio a outros xingamentos contra o atual ocupante do Palácio do Planalto.

"Bolsonaro vai prá PQP" ao vivaço da globo 🤭🤭#ForaBolsonaro pic.twitter.com/cIDFoocGJE CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE — Gustav 🚩 (@GustavRamski) April 9, 2022

