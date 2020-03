Bolsonaro é apenas burro, aponta colunista do jornal O Globo

"No caso da Covid-19, ele cometeu e segue cometendo todos os erros que estariam incluídos em qualquer lista do que não fazer em caso de epidemia. Estão enganados os que enxergam nisso um método. É burrice mesmo", diz o jornalista Ascânio Sêleme edit

247 – O jornal O Globo também se cansou do que considera ser a burrice de Jair Bolsonaro. "Não dá para listar, por serem inúmeras, as bobagens produzidas pelo presidente. Mas o certo é que a sua forma de atuar difere na essência da dos seus antecessores. Bolsonaro não é cooperativo, não é generoso e não cogita fazer concessões em nome do entendimento. É exatamente o oposto do que se espera de um governante. No caso da Covid-19, ele cometeu e segue cometendo todos os erros que estariam incluídos em qualquer lista do que não fazer em caso de epidemia. Estão enganados os que enxergam nisso um método. É burrice mesmo", aponta o jornalista Ascânio Sêleme.

"Bolsonaro parece ter sido inoculado por um cognitusvírus, o mesmo contraído por seu filho Eduardo Bananinha, que o impede de pensar com tranquilidade, analisando todas as alternativas, dando chance ao contraditório, abrindo espaço para o debate. Até mesmo o governador do Rio, Wilson Witzel, que muito recentemente não sabia o que fazer com a água contaminada da Cedae, parece um estadista diante de um abobado presidente. Witzel mostra serviço, toma medidas, assim como o ministro da Saúde, Luiz Mandetta. Enquanto isso, o presidente atabalhoado tumultua o trabalho dos outros e confunde a população", aponta ainda o texto.