Bolsonaro é ironizado em programa de humor da TV americana (vídeo)

Metrópoles - Bolsonaro virou piada no programa americano The Tonight Show, com o comediante Jimmy Fallon, por ter aberto os debates na 76ª Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas (ONU) sem ter se vacinado.

“O primeiro líder a falar esta manhã e discursar sobre a pandemia foi ninguém menos do que o não vacinado presidente do Brasil, Jair Bolsonaro. Sim, é como comparecer a uma conferência sobre perda de peso e ouvir: ‘Por favor, deem as boas vindas ao nosso primeiro orador, coronel Sanders’”, diz o apresentador.

Coronel Sanders é um empresário americano que fundou a rede de frango frito Kentucky Fried Chicken (KFC).

