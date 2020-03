Bolsonaro é um flagelo e precisa ser afastado, diz Mario Sergio Conti

"Suas agressões são um incentivo ao desânimo, à raiva, ao caos. Por isso, uma conclusão vem se espalhando: Bolsonaro tem que ser tirado do Planalto. Com urgência porque ele é um problema de saúde pública", aponta o jornalista edit

247 – O jornalista Mario Sergio Conti avalia que Jair Bolsonaro precisa ser afastado urgentemente do cargo. "É um flagelo. Suas agressões são um incentivo ao desânimo, à raiva, ao caos. Por isso, uma conclusão vem se espalhando: Bolsonaro tem que ser tirado do Planalto. Com urgência porque ele é um problema de saúde pública. Isso é fácil de falar e difícil de fazer. O processo para apeá-lo do governo será um tumulto a mais numa situação tumultuada", diz ele, em sua coluna.