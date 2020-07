Bolsonaro promove canal de direita, que bate recorde no Youtube

Jair Bolsonaro postou uma imagem nesta quinta-feira (16) assistindo a uma live com três apoiadores, Alexandre Garcia, Luis Lacombe e Caio Coppolla, o que fez com que a transmissão batesse recordes e se tornasse um dos temas mais comentados nas redes sociais edit

247 - Jair Bolsonaro demonstrou nesta quinta-feira (16) que não tem pudores em promover canais de comunicação que o apoiam. Foi o que ele fez ao postar imagem da live de estreia do canal do jornalista Luís Ernesto Lacombe, que fez uma transmissão inicial com outros dois bolsonaristas, Alexandre Garcia e Caio Coppolla, que bateu recordes no Youtube.

Ao "levantar" comunicadores que o apoiam, Bolsonaro alavanca esses canais, que passam a ter maior alcance e maior retorno financeiro, e se tornam propensos a continuar apoiando o bolsonarismo.

"O Brasil, num encontro de três gerações", dizia a chamada da 'superlive'. Bolsonaro postou em sua página no Facebook uma foto dele próprio assistindo ao vídeo numa televisão. Além dos números recordes de audiência, a estreia foi um dos assuntos mais comentados no Twitter.

Participe da campanha de assinaturas solidárias do Brasil 247. Saiba mais.