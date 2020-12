Bolsonaro "só busca proteger seus filhos, a si e a seu mandato", diz Folha em editorial

247 - Em editorial publicado nesta segunda-feira (210 o jornal Folha de S.Paulo diz que "Bolsonaro dissimula ao tratar do caso Queiroz, a ser elucidado com urgência".

"Fluidez lógica e domínio da expressão na língua portuguesa não são atributos associados a Jair Bolsonaro, mas deve-se creditar alguma esperteza ao presidente. Não raro ele utiliza suas incapacidades como forma de moldar os fatos aos contornos narrativos que melhor servem a seus interesses.Tal sagacidade foi demonstrada na semana passada, quando Bolsonaro enfim resolveu falar sobre uma questão que perpassou o ano: por que sua mulher, Michelle, recebeu R$ 89 mil de Fabrício Queiroz."]

O editorial salienta que o "mandatário confunde e desvia o foco do principal nessa apuração. A suspeita de uso de estrutura oficial de investigação sigilosa do Planalto em favor de Flávio, na figura da Agência Brasileira de Inteligência, mostra que é urgente insistir na elucidação do caso."

"A prisão de Queiroz, 'um injustiçado' segundo Bolsonaro, teve o condão de esfriar a crise que se tornava institucional em junho.Foram pausadas as manifestações golpistas explícitas e o choque entre Poderes; entrou em campo o centrão, com as faturas conhecidas.", diz outro trecho do editorial, que conclui: "Alternando dissimulação e ligeireza, o presidente só busca proteger seus filhos, a si e a seu mandato".

O conhecimento liberta. Saiba mais