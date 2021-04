"Bolsonaro terá que chupar o limão", diz Reinaldo Azevedo após decisão do STF sobre CPI

O jornalista fez referência à fala de Bolsonaro em conversa com Kajuru na qual diz que precisa fazer do limão, a CPI, uma limonada: uma CPI para investigar governadores e prefeitos; assista edit

247 - "Bolsonaro terá que chupar o limão", ironizou o jornalista Reinaldo Azevedo nesta quarta-feira (14) em vídeo no Twitter após o plenário Supremo Tribunal Federal (STF), por 10 votos a 1, confirmar a decisão do ministro Luís Roberto Barroso que obrigou o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (DEM-MG), a criar a CPI da Covid-19 para investigar as ações e ações do governo Jair Bolsonaro durante a pandemia.

Azevedo fez referência à fala de Bolsonaro em uma conversa com o senador Jorge Kajuru, no qual o ocupante do Planalto diz que precisa fazer do limão, a CPI, uma limonada: uma CPI para investigar governadores e prefeitos. "Era tudo que ele não queria", falou o jornalista.

Sobre o julgamento do Supremo que vai tratar, também nesta quarta-feira, das anulações das sentenças contra o ex-presidente Lula, Azevedo afirmou: "espero que se lembrem todos ali de que existe uma Constituição e o devido processo legal tem que ser seguido".

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.