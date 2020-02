Bolsonaro usa greves e motins das PMs para enfraquecer governadores

Artigo assinado por Sérgio de Lima, presidente do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, e Arthur Trindade Maranhão Costa, professor da UnB e membro do Conselho de Administração desse fórum, destaca que Bolsonaro usa demandas dos policiais para enfraquecer governadores, em especial os de oposição edit

247 - "O atentado sofrido na última quarta-feira (19) pelo senador Cid Gomes (PDT), em Sobral, no Ceará, trouxe à tona mais uma vez o debate sobre a incapacidade de os governadores controlarem suas polícias e sobre a influência do projeto populista de poder do presidente Jair Bolsonaro junto aos policiais brasileiros", escrevem os autores.

"Cid Gomes sofreu duas perfurações por arma de fogo quando, em seu estilo pouco afeito a contemporizações, pilotava uma retroescavadeira na tentativa de furar o bloqueio de supostos policiais encapuzados diante de um batalhão da PM em Sobral. Horas antes, os encapuzados já haviam circulado pela cidade a bordo de carros da polícia exigindo que o comércio fechasse suas portas. A segurança da população ficou refém da política e virou palco de uma disputa envolvendo policiais militares. Mas o Ceará não está sozinho".

