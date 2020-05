Bonner abre JN com discurso impactante sobre coronavírus: "8 mil vidas acabaram"

Apresentador do Jornal Nacional destacou a “diluição” do baque no número de mortes provocadas pela Covid-19. "Quando é assim, o baque só acontece quando quem morre é um parente, um amigo, um vizinho, ou uma pessoa famosa”, disse William Bonner (vídeo) edit

Revista Fórum - O apresentador William Bonner, editor-chefe do Jornal Nacional, da TV Globo, abriu a edição desta quarta-feira (6) propondo uma reflexão aos telespectadores sobre os impactos do coronavírus no Brasil.

Bonner destacou a “diluição” do baque no número de mortes provocadas pela Covid-19, que já somam 8,5 mil vítimas fatais. O âncora lembrou as tragédias de Brumadinho e das Torres Gêmeas, nos EUA, que tiveram menos óbitos mas causaram mais comoção.

“8 mil vidas acabaram”, disse. “As mortes vão se acumulando todo dia. Hoje são 8.500, amanhã a gente não sabe. Quando é assim, o baque só acontece quando quem morre é um parente, um amigo, um vizinho, ou uma pessoa famosa”, declarou Bonner.

