Bonner quebra protocolo e faz piada com fenômeno misterioso no Jornal Nacional

247 - William Bonner não perdeu a oportunidade de fazer piada sobre um fenômeno que ainda não foi explicado pelos cientistas no céu dos Estados Unidos. No Jornal Nacional desta terça (31), o jornalista brincou que os moradores do Havaí devem ter perdido o sono com uma espiral misteriosa que apareceu no arquipélago. A reportagem é do portal Notícias da TV.

Renata Vasconcellos foi responsável por explicar ao público que astrônomos estão intrigados com o registro feito no estado norte-americano. "Olha só que curioso. Um telescópio registrou uma imagem misteriosa no céu do Havaí. É possível ver uma espiral se formando e depois desaparecendo", disse.

"O observatório capturou a imagem no dia 18 de janeiro, e os cientistas não sabem a causa desse fenômeno, mas suspeitam que tenha relação com o lançamento de um foguete da empresa SpaceX, que colocou um satélite em órbita no mesmo dia", acrescentou a apresentadora.

Bonner, então, não se conteve e fez um comentário jocoso antes de dar seguimento ao principal telejornal da Globo. "O que deve ter tido de gente com insônia no Havaí depois de olhar isso aí", disparou ele.

A situação não passou despercebida nas redes sociais. "O Bonner é sensacional", elogiou Edu Sarsur. "Gente, e a essa piadinha do Bonner no fim da reportagem sobre a espiral no céu do Havaí?", questionou Rodrigo Amin. "E aquela espiral bizarra que apareceu no céu? Um portal?", completou Sullivan do Nascimento.

