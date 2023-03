Bruno Gagliasso processa O Antagonista e Crusoé por disseminação de fake news

Apoie o 247

247 - O ator Bruno Gagliasso moveu uma ação no Juizado Especial Criminal de Gravatá, em Pernambuco, por difamação e divulgação de notícias falsas contra a revista “Crusoé” e o site “O Antagonista”. Os veículos são acusados de publicar uma reportagem que se baseia em um depoimento falso, relacionando o nome do ator a um litígio envolvendo a pousada Timoneiro, em Fernando de Noronha. Gagliasso alega não ser sócio e não ter qualquer relação com o empreendimento.

De acordo com informações da coluna do jornalista Ancelmo Góis, de O Globo, a equipe jurídica do ator informou que, em virtude da reportagem publicada pela ‘Crusoé’ e pelo ‘O Antagonista’, Gagliasso vem sofrendo ataques nas redes sociais e na internet.

A defesa reforça que embora a versão em vídeo da reportagem feita pelos veículos esclareça que Bruno Gagliasso ficou apenas alguns meses no contrato social da pousada antes de sua fundação, as manchetes se referem ao ator como "sócio de uma pousada" que ele não teve envolvimento na construção.

“No fim de fevereiro, o autor da reportagem procurou a assessoria de imprensa de Gagliasso. Oficialmente, a assessoria afirma ter explicado que Bruno Gagliasso não possui relação com a pousada. Segundo a advogada Mariana Zonenschein, além da medida criminal já apresentada, todas as medidas judiciais estão sendo tomadas”, destaca a coluna.

