Campanha de Bolsonaro impulsiona vídeos de seu discurso na ONU no Youtube

Até agora foram impulsionados 16 vídeos, todos com o logotipo da campanha, que correspondem a quase metade do tempo do discurso com caráter eleitoral feito por Bolsonaro edit

247 - A campanha de reeleição de Jair Bolsonaro está impulsionando no Youtube vídeos com trechos do discurso com tom fortemente eleitoral que Jair Bolsonaro (PL) fez na abertura da 77ª Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas (ONU), na terça-feira (20).

De acordo com o site Sonar, o impulsionamento - quando a propaganda é paga para aparecer no início ou no meio de outros vídeos da plataforma - teve início na quarta-feira, pouco após a campanha Luiz Inácio Lula da Silva (PT) ter pedido que Tribunal Superior Eleitoral (TSE) exclua das redes sociais os vídeos com as falas de Bolsonaro na ONU.

“A campanha de Bolsonaro impulsionou até agora 16 vídeos, com duração entre 30 segundos e 1 minuto, o que corresponde a quase metade de toda a fala do presidente na ONU. Todos os vídeos trazem o logotipo da campanha” destaca a reportagem.

>>> Bolsonaro usa ONU como palanque eleitoral e mente sobre Lula, Petrobrás, pandemia e meio ambiente

Os vídeos impulsionados também mostram trechos em que Bolsonaro faz ataques com referências indiretas a Lula, além de momentos em que o atual ocupante do Palácio do Planalto citou o Auxílio Brasil, Amazônia e privatizações, entre outros assuntos.

“A ação da campanha do PT no TSE, apresentada na noite de terça, não cita os impulsionamentos, mas sim publicações que o próprio Bolsonaro fez em suas contas em redes sociais, além da transmissão por parte da TV Brasil. Os advogados da chapa de Lula pedem que o presidente seja investigado por abuso de poder econômico por usar o cargo público para fins eleitorais”, ressalta a reportagem.

