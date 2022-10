Campanha de Bolsonaro vive clima de derrota

Pronunciamento desta quarta-feira (26) demonstrou fraqueza do ocupante do Palácio do Planalto edit

Apoie o 247

ICL

247 - "Pintou um clima de derrota na campanha de Jair Bolsonaro", escreve o jornalista Bernardo Mello Franco no Globo.

De acordo com o jornalista, o último factoide da campanha bolsonarista, com a alegação de que o candidato à reeleição teria sido prejudicado na transmissão de propaganda em rádios no Nordeste, não comoveu o TSE. O ministro Alexandre de Moraes arquivou a queixa por não ver "qualquer indício mínimo de prova". Para completar, determinou que seus autores sejam investigados por tentativa de tumultuar o processo eleitoral.

"Ainda que a queixa dos governistas fosse verdadeira, não teria a mínima influência numa disputa que envolverá 156 milhões de eleitores. Além disso, a responsabilidade de fiscalizar a veiculação da propaganda é dos partidos políticos, e não da Justiça Eleitoral", escreve o colunista do Globo.

"Contrariado, Bolsonaro vazou a informação de que convocou uma 'reunião de emergência' com os comandantes militares. Em seguida, chamou a imprensa para um 'pronunciamento', no qual voltou a atacar o presidente do TSE. Em nova insinuação golpista, ele prometeu ir até às 'últimas consequências' no caso".

"Se a intenção de Bolsonaro era demonstrar força, o efeito foi o contrário. Seu esperneio serviu como um atestado de fraqueza. E de medo da possível derrota nas urnas no domingo", opina Bernardo Mello Franco.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.