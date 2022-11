Cássia Kis gera problema até em condomínio em que mora e poderá ser expulsa do local

Apoie o 247

ICL

247 - Cássia Kis é, desde agosto do ano passado, proprietária de uma casa no condomínio rural Ecovila Clareando, entre os municípios de Piracaia e Joanópolis, a uma hora e meia da capital paulista. A relação com os vizinhos vinha sendo construída de forma tranquila e harmoniosa, com direito a pequenas gentilezas por parte dela. As informações são do jornal Folha de S.Paulo.

Cássia chegou a distribuir folhetos pela vizinhança que garantiam desconto no ingresso de seus espetáculos ("Sem recursos da Lei Rouanet", como gostava de enfatizar). Há uma semana, porém, as relações mudaram.

De acordo com a reportagem, incomodados com o discurso homofóbico da atriz, moradores do Clareando criaram um manifesto contra ela no grupo de mensagens oficial do condomínio. Mais do que manifestar seu desconforto com a sua presença, os vizinhos trataram de "lembrá-la" que ela pode ser processada por discriminação ao público LGBTQIAP+. Cássia fazia parte do grupo até esta quarta-feira (9), quando, diante do quadro crescente de rejeição, decidiu excluir seu número da lista do WhatsApp.

Assine o 247, apoie por Pix , inscreva-se na TV 247 , no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.