Catarinenses não querem morrer e se revoltam com governador e empresários bolsonaristas

247 - Após o governador de Santa Catarina, Carlos Moisés (PSL), aderir nesta quinta-feira (26) à orientação de Bolsonaro de reabrir o comércio local, indo contra a determinação da OMS de isolamento social, a população do Estado revoltou-se e lançou a hashtag #SCnãoquermorrer nas redes sociais, que encontra-se nos assuntos mais comentados da rede social Twitter.

Moisés publicou portarias nesta quinta-feira, 26, autorizando a retomada de obras públicas de infraestrutura e de conservação rodoviárias, que estavam suspensas devido ao coronavírus.

Também foi liberado o funcionamento de atividades de suporte para disponibilização de insumos, com atendimento de tele-entregas. Segundo a Secretaria de Infraestrutura e Mobilidade, as obras e contratos de conservação rodoviária são essenciais para garantir o enfrentamento do coronavírus. A informação é do jornal Estado de S.Paulo.

Veja:

#SCNaoQuerMorrer



Os médicos já convenceram metade da população a ficar em casa, agora resta aos veterinários convencer a outra metade. — Ramon Filho (@ramonfilho_) March 27, 2020

Tenho entes muito queridos em Itajaí - SC, ainda quero voltar a abraça-los

#SCNaoQuerMorrer — Nastacia - Jullynho Silva 🏳️‍🌈 (@NastaciaQueen) March 27, 2020

O governador de SC, eleito junto com Bolsonaro, voltou atrás e agora quer q os catarinenses, q estavam em quarentena (seguindo as instruções da OMS e da maioria dos países), saiam à rua pra trabalhar -- e pra se contaminar por tabela. Mas #SCNaoQuerMorrer March 27, 2020