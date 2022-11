Celso Rocha de Barros defende punição a Valdemar Costa Neto e ao PL

Apoie o 247

ICL

247 - "Quando o Partido Liberal de Valdemar Costa Neto resolveu apoiar o golpe de Estado de Jair Bolsonaro, todos os que acompanham política brasileira concluíram a mesma coisa: é por dinheiro. Ao mesmo tempo, todos se perguntaram: de onde está saindo o dinheiro para o Golpolão do PL?" - escreve Celso Rocha de Barros na Folha de S.Paulo.

"A resposta é simples: em 2022, os fascistas de Bolsonaro concorreram pelo PL. Graças a isso, o partido, que sempre foi meio ladrão, mas até outro dia não era fascista, defensor de assassinato em massa por falta de vacina ou da legitimidade de que se 'pinte um clima' entre adultos e meninas de 14 anos, tornou-se a maior legenda da Câmara.

O articulista cita a opinião da jornalista Maria Cristina Fernandes, salientando que se Valdemar não abraçasse o golpe, a ala bolsonarista do PL deixaria a legenda antes da posse do novo Congresso. O tamanho da bancada determina quanto cada partido vai receber dos fundos partidário e eleitoral. Por isso, Valdemar precisa segurar os fascistas no PL até que eles sejam contados a favor dele na divisão dessa grana.

“É preciso que o mundo político brasileiro puna Valdemar e o PL pela adesão ao golpismo. O golpolão não é a corrupção brasileira que sempre parasitou nossa democracia, é uma mutação do parasita que ameaça matá-la”, conclui Celso Rocha de Barros.

Assine o 247, apoie por Pix , inscreva-se na TV 247 , no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.