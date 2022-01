Celso Rocha de Barros faz alerta contra analistas que minimizam o risco autoritário de Jair Bolsonaro

Apoie o 247

ICL

247 – O cientista político Celso Rocha de Barros faz hoje, em sua coluna na Folha de S. Paulo, um alerta contra analistas que minimizam o viés autoritário de Jair Bolsonaro. "Carlos Pereira é um grande cientista político brasileiro", escreve, antes de fazer uma advertência. "Após a eleição de Bolsonaro, Pereira passou a defender a tese de que Bolsonaro não oferecia risco à democracia brasileira."

"Bem, a centro-direita ainda pode tentar construir uma candidatura presidencial viável. Se não conseguir, terá sido porque entregou a liderança da direita para o extremista Jair Bolsonaro em 2018. Naquela hora, muita gente gostou de ouvir que não estava colocando a democracia em risco quando votou em Bolsonaro. Se agora é difícil processar corretamente os fatos dos últimos três anos sem votar no Lula no segundo turno, a culpa não é nem do Lula nem dos fatos", escreve Celso Rocha de Barros.

Assine o 247 , apoie por Pix , inscreva-se na TV 247 , no canal Cortes 247 e assista:

PUBLICIDADE