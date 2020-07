Celso Rocha de Barros: Guedes fracassou como moderador de Bolsonaro

247 - "Guedes não está entre os que podem dizer que aderiram ao bolsonarismo para moderá-lo. Aderiu cedo, quando Bolsonaro ainda era fraco, e serviu de álibi para que a elite o apoiasse. 'Álibi', não 'razão': pouco depois do impeachment, pesquisas mostravam Bolsonaro muito melhor entre os ricos do que entre os pobres. Paulo Skaf, a Sara Winter da burguesia, está aí para provar o quanto foi fácil convencê-los", escreve Rocha Barros na Folha de S.Paulo.

"Mas digamos que, depois da eleição, Guedes tivesse conseguido moderar Bolsonaro e aplicar seu programa com sucesso. Teria sido preciso reconhecer que jogou certo. Pois é, não".

"Guedes como moderador de Bolsonaro foi um fracasso". "Os resultados econômicos não vieram. O crescimento de 2019 foi muito menor do que as projeções do início do ano. Não, não estávamos voando antes da pandemia. O Comitê de Datação de Ciclos Econômicos da FGV mostrou que o Brasil já entrava em recessão no primeiro trimestre de 2020".

"Guedes tampouco foi responsável por aprovar qualquer reforma".

Leia a íntegra

Participe da campanha de assinaturas solidárias do Brasil 247. Saiba mais.