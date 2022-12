Clã Bolsonaro foge porque está morrendo de medo de ser preso, diz Helena Chagas

Apoie o 247

247 - Em participação na TV 247 nesta terça-feira (27), a jornalista Helena Chagas fez uma análise sobre a relação entre as viagens do vereador Carlos Bolsonaro (Republicanos) e de Jair Bolsonaro e a tentativa de ataque terrorista próximo ao Aeroporto Internacional de Brasília no último sábado (24).

Carlos Bolsonaro viajou para os EUA no sábado e há a informação de que Jair Bolsonaro (PL) vai passar também uma temporada no mesmo país. Para Chagas, o clã Bolsonaro já começa a arrumar as malas com medo de ser preso.

“É de se notar a fuga da família Bolsonaro. Esquisito, não é? O Carluxo embarcou em um avião no dia 24 de dezembro, desceu lá em Atlanta ou na Geórgia, no sul dos Estados Unidos. O Bolsonaro estaria com uma viagem planejada também para a Flórida ou para outro local qualquer dos Estados Unidos antes da posse do Lula. O que é isso? Esse pessoal está morrendo de medo de ser preso”, explica

A jornalista ainda acrescenta: "eles sabem o que fizeram no verão passado. Aliás, eles sabem o que fizeram na semana passada, nos meses passados. Eles sabem que uma investigação séria vai descobrir a digital do governo Bolsonaro, da família Bolsonaro nesses atos de vandalismo e de terrorismo, nesses atos golpistas. Está com uma cara de fuga essa viagem do Bolsonaro. Vamos ver se ele vai mesmo. Ele muda muito de ideia”, finaliza a jornalista.

