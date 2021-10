Colunista destaca perigo da ligação entre Steve Bannon e a família Bolsonaro: o norte-americano "tem apostado tudo no Brasil"

O colunista da Folha Alvaro Costa e Silva destaca que, "provavelmente" está nos planos de Steve Bannon "construir um bunker no interior de Santa Catarina ou Mato Grosso do Sul". O norte-americano "tem apostado tudo no Brasil", diz o jornalista edit

247 - Em sua coluna publicada no jornal Folha de S.Paulo, Alvaro Costa e Silva destaca que, "preso sob acusação de fraude por sumir com o dinheiro arrecadado para levantar o muro entre os EUA e o México, Bannon pagou fiança de US$ 5 milhões e desde então tem apostado tudo no Brasil". "Provavelmente está em seus planos construir um bunker no interior de Santa Catarina ou Mato Grosso do Sul", diz.

De acordo com o jornalista, "aqueles que engoliram a versão Bolsonaro após o Sete de Setembro devem acreditar que teremos um país sem sobressaltos em 2022". "Pois sim. Quem deliberadamente expôs a população à morte a fim de manter a economia funcionando -- na base do 'óbito é alta' -- não irá se segurar na hora de promover desordens para melar as eleições", afirma.

"Tudo o que Bolsonaro copiou e tenta copiar de Trump — atacar as instituições e a imprensa, disseminar fake news, desconsiderar a gravidade da pandemia, questionar a lisura do voto — saiu da cabeça de Bannon, que admitiu ter planejado a invasão do Capitólio para impedir que Joe Biden assumisse a Presidência".

