Comentarista da Jovem Pan atribui sucesso da Alemanha ao Holocausto (vídeo)

"Se a gente matar um monte de judeus e se apropriar do poder econômico dos judeus, o Brasil enriquece", disse o comentarista da Jovem Pan José Carlos Bernardi edit

247 - O comentarista da Jovem Pan José Carlos Bernardi associou o sucesso econômico da Alemanha ao Holocausto, que matou cerca de seis milhões de judeus durante o regime nazista.

"É só assaltar todos os judeus que a gente consegue chegar lá. Se a gente matar um monte de judeus e se apropriar do poder econômico dos judeus, o Brasil enriquece. Foi o que aconteceu com a Alemanha pós-guerra", disse Bernardi em debate com Amanda Klein.

O comentarista fazia uma crítica a Angela Merkel e acusou a chanceler alemã de tentar interferir na soberania da Amazônia, argumento muito usado pelo presidente Jair Bolsonaro.

A declaração do comentarista veio após a jornalista dizer "quem dera o Brasil chegar aos pés do desenvolvimento econômico da Alemanha".

Essa fala do "comentarista cristão" Jose Carlos Bernardi resume muito o negacionismo histórico que tomou esse pais de assalto em 2018. Além da ignorância completa dos processos do pós guerra, típica de um analfabeto em História, o sujeito incorpora referencias do antissemitismo. pic.twitter.com/E6sfho4d3h — Michel Gherman (@michel_gherman) November 16, 2021

