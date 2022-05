Convidado do casamento, Paulo Vieira debocha de mentiras da mídia comercial sobre "gastos luxuosos de Lula"

Apoie o 247

247 - Paulo Vieira saiu em defesa do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), que se casou na noite desta quarta-feira (18) com Janja, em São Paulo (SP). O humorista admitiu achar que o petista pagou barato na diária do hotel onde passará a noite de núpcias.

Isso porque de acordo com o portal UOL, representando mais um ataque da mídia corporativa contra o petista, Lula escolheu um quarto com preço mínimo de R$ 3 mil reais em um hotel 5 estrelas na Vila Clementino, região nobre da capital paulista. Para o ator, o ex-presidente foi humilde, uma vez que poderia ter esbanjado para o momento especial.

"Desculpa, gente, eu achei baratíssima essa diária pra noite nupcial de um presidenciável. Se eu que não sou ninguém botei minha namorada no Palácio Tangará… tô achando Lulão muito do OMILDE [humilde]", comentou Paulo Vieira no Twitter.

