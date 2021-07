"Covarde", dispara Felipe Neto contra Lira após ameaças de Braga Netto às eleições

O youtuber se referia à postura do presidente da Câmara que, além de não pautar o impeachment de Bolsonaro, se calou diante das ameaças do ministro da Defesa edit

Revista Fórum - Após mandar o brigadeiro Carlos Almeida Baptista Junior “ameaçar a puta que o pariu” e o chamar de “babaca” por conta da entrevista que ele deu no início de julho com ameaças de golpe, o blogueiro e empresário Felipe Neto foi mais curto, nesta quinta-feira (22), com o presidente da Câmara, Arthur Lira (Progressistas): “covarde”.

Neto respondeu a um tuite de Lira que, mais uma vez, enrolou e deixou claro que não quer pautar o impeachment: “A despeito do que sai ou não na imprensa, o fato é: o brasileiro quer vacina, quer trabalho e vai julgar seus representantes em outubro do ano que vem através do voto popular, secreto e soberano”.

Leia a íntegra na Fórum.

Covarde. — Felipe Neto (@felipeneto) July 22, 2021

