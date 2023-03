“Craque” Neto ameaça rede Globo ao vivo

Apoie o 247

247 - Neto falou durante Os Donos da Bola que se for presidente do Corinthians, vai enquadrar os direitos de transmissões da Globo e assinar com a Band para todos os jogos do Timão. O comentário ocorreu nesta quarta-feira (15), após uma enquete do programa esportivo exibir o resultado que o apresentador era o preferido do público para ser presidente do clube em 2026.

“Para fazer reunião, a Rede Globo se tiver os direitos, que eu acho que tem, vai ter que sentar no meu colinho. Porque o contrato pode ser desfeito e assino com a Band. Só com a Band. ‘Quem vai passar os jogos do Corinthians?’. Só a Band. Tá bom Seu Johnny? Tá bom Schneider?”, encerrou o apresentador, de acordo com o portal Na Telinha.

