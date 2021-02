Cristina Serra: atual crise institucional começou com o tuíte do general Villas Bôas

Em sua coluna na Folha de S.Paulo deste sábado, intitulada "Os cães ferozes de Bolsonaro", a jornalista Cristina Serra diz que o país sentirá ainda por muito tempo as consequências do golpe de 2016 que derrubou o governo da presidente Dilma. Ela considera que a crise institucional atual começou com o tuíte do general Villas Bôas edit

247 - "É difícil segurar a náusea ao assistir à gravação de 19 minutos do deputado pit bull Daniel Silveira (PSL-RJ) ameaçando ministros do STF e a democracia. Independentemente do desfecho do caso, é forçoso refletir sobre o que permitiu a incorporação de tal personagem à vida política nacional", escreve a jornalista Cristina Serra.

"Silveira é subproduto do bolsonarismo, fermentado sobretudo (mas não só) a partir da assimilação do próprio Bolsonaro pelas instituições, que presenciaram mudas e inertes sua homenagem a um torturador, símbolo de torpeza e vilania, no impeachment de Dilma Rousseff".

"Ainda vamos sentir por muito tempo as ondas de choque provocadas pelas placas tectônicas que se moveram no golpe de 2016 e que produziram o desarranjo institucional vigente. Nesse sentido, o episódio envolvendo o deputado delinquente é exemplar. Em resumo ligeiro, começa com o tuíte do general Villas Bôas, em abril de 2018, pressionando o STF na véspera da votação do HC de Lula".

