Cristina Serra: União entre Lula e Alckmin é mensagem histórica poderosa

247 - "O anúncio da chapa Lula-Alckmin eleva o nível da campanha pré-eleitoral e muda a agenda e a qualidade do debate político, contaminado até agora pelo golpismo de Bolsonaro", escreve a jornalista Cristina Serra na Folha de S.Paulo.

A jornalista salienta que a união entre Lula e Alckmin é um sinal de respeito à democracia e à civilidade (...) "uma mensagem poderosa para um país empobrecido, faminto, fraturado pelas desigualdades e intoxicado de violência.

Pré-candidatos de um conjunto de sete partidos, Lula e Alckmin fizeram no lançamento da chapa discursos apelando para a superação de divergências do passado. Ao fazê-lo, segundo a jornalista, "deixam a porta aberta para a ampliação da frente". "Muitas outras lideranças de perfil democrático poderiam juntar-se em torno do compromisso de derrotar o bolsonarismo. Algo que emulasse o espírito das Diretas Já, nos anos 1980", pontua.

"O Brasil terá que ser reerguido a partir de escombros enquanto o mundo assiste a uma guerra que irá redesenhar a nova ordem mundial. Para ter alguma voz neste processo, é preciso perceber para onde está soprando o vento da história", conclui.

