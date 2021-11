“Cúpula da Democracia” dos EUA é apenas uma farsa política, comenta mídia chinesa

Apoie o 247

Rádio Internacional da China - O Departamento de Estado norte-americano declarou recentemente que vai convidar Taiwan para participar da chamada Cúpula da Democracia, que será realizada nos dias 9 e 10 de dezembro. Esta é uma demonstração do apoio à independência de Taiwan sob o pretexto de democracia, interferindo nos assuntos internos da China e violando o princípio de “Uma só China”. Para esta conduta, a parte chinesa, claro, se opõe firmemente.

Os EUA convidaram mais de 100 países para o evento. Mas, como a Parceria Trilateral EUA-Reino Unido-Austrália, isso é apenas outra maneira para procurar aliados e defender a hegemonia de Washington. Convidar Taiwan é uma intriga para tentar isolar a China.

O princípio “Uma só China” já é um consenso internacional. Taiwan faz parte da China e não há outro status no Direito Internacional. Os EUA tentam evitar o limite do Direito Internacional com o pretexto da democracia para apoiar separatistas de Taiwan. Esta conduta deixa mais claro o fato de que a democracia é apenas uma ferramenta de Washington para golpear adversários e defender seus interesses políticos.

A democracia norte-americana é tão boa como a propaganda? Parece que não. Segundo a pesquisa do Pew Research Center dos EUA, a maioria dos estadunidenses estão decepcionados com o sistema político do país e somente 17% dos pesquisados consideram que sua democracia é um exemplo para outros países. Outra investigação feita pela Fundação Robert Bosch da Alemanha revelou que metade dos norte-americanos acredita que atualmente seu sistema democrático não serve para nada.

Na arena internacional, a democracia norte-americana também não conseguiu reconhecimento. O desastre humanitário no Afeganistão é uma prova disso. Antes de publicar a listas dos participantes da Cúpula da Democracia, a frota norte-americana atravessou pela 11ª vez o Estreito de Taiwan, exibindo constantemente sua força e minando deliberadamente a paz regional. O “farol da democracia” traz cada vez mais instabilidade para o mundo.

Contudo, esta cúpula não ajudará os EUA a ter o poder de definir e julgar a verdadeira democracia, mas mostrará a hipocrisia da democracia estadunidense e será apenas uma farsa política.

