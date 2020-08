Cynara: Bolsonaro tem de trabalhar ao invés de só mudar nome de projetos dos outros

247 - A jornalista Cynara Menezes criticou a ideia de Jair Bolsonaro de inaugurar obras iniciadas nos governos Lula e Dilma Rousseff. "Ain, mas você queria que bolsonaro não inaugurasse as obras de Lula e Dilma? - o que eu queria era que esse inútil trabalhasse em vez de só ficar mudando nome de projeto dos outros e espalhando covid. O que esperar de um preguiçoso que nunca fez nada no exército ou na câmara?", escreveu ela no Twitter.

Das 33 obras que Bolsonaro promete inaugurar no segundo semestre, 25 foram planejadas por Lula e Dilma, duas começaram a ser executadas no governo Michel Temer (MDB) e seis saíram do papel no atual governo, sendo que algumas já eram discutidas nas gestões passadas. O levantamento foi feito pela coluna Painel , da Folha de S. Paulo.

O atual governo também tenta emplacar o programa Renda Brasil. A ideia é substituir o Bolsa Família. Guedes propõe o corte de gastos em outros setores para viabilizar a medida, o que pode aumentar ainda mais a precariedade dos serviços públicos principalmente em um contexto no qual está em vigor a PEC do Teto dos Gastos, que congela investimentos públicos por 20 anos.

- ain, mas você queria que bolsonaro não inaugurasse as obras de lula e dilma?

- o que eu queria era que esse inútil trabalhasse em vez de só ficar mudando nome de projeto dos outros e espalhando covid. o que esperar de um preguiçoso que nunca fez nada no exército ou na câmara? — cynara menezes (@cynaramenezes) August 30, 2020

Participe da campanha de assinaturas solidárias do Brasil 247. Saiba mais.