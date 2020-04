Datena critica Moro: agiu como um 'hacker particular' ao divulgar conversa com Zambelli

"Se é crime ser hackeado, por que ele age com um hacker particular e pega um print da própria afilhada dele e mostra numa emissora de audiência enorme?”, questionou o apresentador da Band neste sábado edit

247 - O apresentador José Luiz Datena fez críticas neste sábado, 25, ao ex-ministro da Justiça Sérgio Moro, que pediu demissão do governo acusando Jair Bolsonaro de querer trocar o comando da Polícia Federal para obter informações sobre investigações.

"Eu jamais faria isso. Pegar um print de uma afilhada minha, apresentar a uma emissora de televisão, ou para um jornal. Ele padrinho de casamento da Carla Zambelli. Ele usar este print para dizer eu não estou à venda, como ele sempre se apresenta, que ele é incorruptível", afirmou o apresentador da Band.

“O que me estranha é que o mesmo cidadão que diz que não tem projeto de ser presidente da República é responsável por uma crise que derrubou Lula e que o Lula e o PT dizem que ele não pôde julgar o Lula porque ele estava agindo de uma forma completamente errada e conversando com os procuradores com os quais ele não podia conversar, que ele quando hackeado, falou que isso era crime. Se é crime ser hackeado, por que ele age com um hacker particular e pega um print da própria afilhada dele e mostra numa emissora de audiência enorme?”, questiona Datena.

"O mesmo cara que é responsável pela ida de um ex-presidente da República para a cadeia, que participou do impeachment da Dilma, é o mesmo cara que quer derrubar o Bolsonaro agora, dizendo que tem provas para derrubar o Bolsonaro. Para você achar santo na política brasileira, vai ser duro", afirma.

U R G E N T E @LulaOficial ; @Haddad_Fernando ; @dilmabr .



DATENA agora reconhece os crimes de Moro na Lava Jato, com o objetivo de derrubar Lula. pic.twitter.com/XAuDzHcIfz — Dr. Lenon (Advogado) (@reilenao) April 25, 2020

Participe da campanha de assinaturas solidárias do Brasil 247. Saiba mais.