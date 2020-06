Debate na Band com Alan dos Santos e Alexandre Garcia rende fiasco na audiência e fica atrás até de João Kléber

247 - Deu apenas 0,6 ponto de média na Grande São Paulo o debate sobre progressismo e conservadorismo, que contou com a participação do blogueiro bolsonarista Alan dos Santos e o jornalista Alexandre Garcia, realizado no “Aqui na Band” desta terça-feira (23). A informação é do portal Teleguiado.

Exibida das 9h às 11h, a revista eletrônica chegou a perder de 0,9 a 0,6 para as reprises de João Kléber na RedeTV!, um resultado desastroso – o programa do comediante entra no ar às 9h30 e herda zero audiência dos infomerciais da Polishop.

Terça-feira passada, com um tributo a Tiazinha, ex-assistente de palco de Luciano Huck, o “Aqui Na Band” teve média de 0,7 ponto no horário. Ontem, analisando a proposta de reforma tributária, deu 0,8 ponto.

