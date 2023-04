Demori aponta "óbvia ligação" entre Bolsonaro e jornalista da CNN que publicou vídeo contra G. Dias

Leandro Magalhães, repórter da CNN que publicou imagens do 8 de janeiro que resultaram na demissão do ministro, conheceu Bolsonaro quando trabalhava para o PP edit

247 - O jornalista Leandro Demori começou a investigar quem é o jornalista da CNN responsável por publicar nesta quarta-feira (19) o vídeo da invasão ao Palácio do Planalto no dia 8 de janeiro que culminou na demissão do ministro do Gabinete de Segurança Institucional (GSI) da Presidência da República, general Gonçalves Dias.

Segundo Demori, há uma "óbvia ligação" entre Leandro Magalhães, o jornalista, e Jair Bolsonaro (PL). Ambos teriam se conhecido no PP. Magalhães foi assessor da liderança do partido na Câmara dos Deputados.

Ainda de acordo com Demori, Magalhães é "intocável" nos bastidores da emissora.

Além de ter resultado na demissão de G. Dias, as imagens vazadas deram gás para que a oposição consiga instalar a CPMI dos atos golpistas no Congresso. Espera-se que a CPMI sirva de palco para que bolsonaristas tentem emplacar a narrativa de que o governo Lula (PT) sabia e permitiu que os terroristas bolsonaristas depredassem as sedes dos Três Poderes.

