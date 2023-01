Denúncia do golpe de 2016 feita por Lula revolta Merval Pereira, do Globo, que cita o livro 1984

Apoie o 247

247 – O jornalista Merval Pereira, que apoiou o golpe de estado contra a ex-presidente Dilma Rousseff, que teve como finalidades retirar direitos trabalhistas e transferir a renda do petróleo brasileiro para os acionistas minoritários da Petrobrás, entre outros pontos do choque neoliberal, se revoltou com a decisão do presidente Luiz Inácio Lula da Silva de reparar a verdade histórica, ao participar de um evento no Uruguai.

"Não bastassem comunicados oficiais do PT afirmando que a então presidente Dilma Rousseff foi tirada do governo por um golpe — o que poderia ser atribuído a uma das muitas facções petistas radicais —, o presidente Lula deu seu aval oficial a tal absurdo, afirmando, na presença do presidente da Argentina, Alberto Fernández, e do ex-presidente da Bolívia Evo Morales", escreveu o jornalista, que foi um dos pilares do golpe na imprensa.

"Como é possível que um governo que pretende acabar com as fake news e combater a desinformação comece, ele mesmo, a tentar transformar mentira em verdade?", questionou Merval, que pretendia que suas mentiras fossem transformadas em verdade.

Em seguida, Merval cita o livro 1984, para criticar a defesa da verdade histórica feita pelo presidente Lula. "No romance '1984', de George Orwell, o protagonista trabalha para o Ministério da Verdade, responsável pelo revisionismo histórico. Reescreve artigos de jornais do passado, destrói documentos não revisados, para não deixar prova de que o governo mente. Além de tentar emplacar uma versão mentirosa do impeachment, uma série de medidas legislativas está sendo proposta para que a verdade oficial prevaleça, como a retirada das redes sociais de conteúdos considerados perniciosos pelo governo, antes mesmo de intervenção judicial", afirma o jornalista ligado ao golpe.

A verdade, no entanto, é uma só. Dilma sofreu um golpe de estado e esta é a origem da tragédia brasileira.

