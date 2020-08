Depois do sanfoneiro da Embratur, foi a vez de Roberval, da dupla Don & Juan, cantar com Bolsonaro

O sertanejo foi chamado de “nosso Pavarotti” pelo presidente, que não resistiu e cantou com ele. Veja aqui edit

Fórum - Depois do sanfoneiro da Embratur, nesta terça-feira (11) foi a vez do sertanejo Roberval Cardoso da Silva, da dupla Don & Juan, visitar o presidente Jair Bolsonaro (Sem Partido-RJ) para uma apresentação.

Com a voz empostada no estilo lírico, Roberval cantou trecho de canção onde usa o verso exaustivamente repetido por Bolsonaro “Deus acima de tudo, Brasil acima de todos”.

Bolsonaro, que o chamou do “nosso Pavarotti”, se entusiasmou com a homenagem, não resistiu e cantou o último verso junto com o sertanejo.

Participe da campanha de assinaturas solidárias do Brasil 247. Saiba mais.