Diálogo Online entre Mídias da China e Países de Língua Portuguesa é realizado para promover conectividade

Rádio Internacional da China - O Diálogo Online entre Mídias da China e Países de Língua Portuguesa, organizado pelo Centro de Programação em Línguas Europeias e Latino-Americanas do Grupo de Mídia da China (CMG) foi transmitido oficialmente nesta quinta-feira (8).

O CMG convidou representantes de Portugal, Brasil, Moçambique, Angola e Região Administrativa Especial de Macau da China para discutir sobre o tema principal do evento: “Responsabilidade Social em prol da Conectividade”. O encontro visa promover intercâmbios e cooperação em setores mais diversificados e em nível mais amplo e profundo entre veículos de comunicação da China e dos países de língua portuguesa.

O programa será publicado nas diversas plataformas do CMG, assim como na Televisão Pública de Angola, Soico Televisão de Moçambique, Teledifusão de Macau, Brasil 247 e outros veículos de imprensa.

Em discurso, a diretora do Departamento de Português do Centro de Programação em Línguas Europeias e Latino-Americanas do CMG, Wu Yichen, afirmou que a mídia é um canal importante de intercâmbio internacional e uma chave para abrir a porta da comunicação entre os povos e nos leva a conhecer as diferentes culturas um do outro. Por meio da cooperação, as mídias da China e dos países de língua portuguesa devem ser representantes do intercâmbio e da aprendizagem mútua entre diferentes civilizações. Vamos estabelecer em conjunto uma plataforma de intercâmbio para o público, promover o conhecimento mútuo entre os povos e reforçar a amizade e confiança mútua. Ela assinalou que o Departamento de Português deseja estreitar a cooperação no intercâmbio de materiais audiovisuais, compartilhamento de conteúdos, coprodução e intercâmbio interpessoal, entre outras áreas.

O presidente da Associação Portuguesa de Imprensa, João Palmeiro, disse que todos os participantes do diálogo são responsáveis pela distribuição de informação, que faz com que a língua portuguesa seja muito útil para a paz, a compreensão e o desenvolvimento do globo.

O secretário-geral do Global Media Group de Portugal, Afonso Camões, ponderou que para seu veículo, é muito importante e de grande interesse criar parcerias com grupos de publicação social dos países presentes no encontro, ou seja, concretizar formas de cooperação, em particular a troca de conteúdos jornalísticos relevantes.

O consultor sênior de Relações Internacionais da Rede TVT do Brasil, Marcelo Godoy, assinalou que com países de língua portuguesa e junto com a China, pode-se criar e alimentar um grupo coeso de produção e distribuição de conteúdos em diversas áreas. Ele também convidou todos a estimular boas práticas, criando convênios entre os países participantes do evento para ampliar a distribuição de conteúdos relevantes.

O diretor-presidente e integrante do Conselho Editorial do Brasil 247, Leonardo Attuch, disse que o encontro foi realizado em tempo oportuno e que o seu veículo está à disposição para promover o diálogo e a cooperação.

A diretora de Informação do Grupo Soico de Moçambique, Olívia Massango, frisou que é ainda mais importante que essa cooperação produza benefícios mútuos e gere fluxo de conteúdos entre os países de língua portuguesa e a China. A cooperação no setor midiático não deve se cingir apenas na troca de conteúdos, mas também de tecnologia e partilha de conhecimento, apontou Massango.

O administrador para a Área de Conteúdos da Televisão Pública de Angola, Neto Júnior, afirmou acreditar que a partilha de informação noticiosa, cultural e de conteúdos de excelência entre os países, e também entre os continentes, é uma clara mais-valia para todos.

O diretor de Informação e Programas Portugueses da Teledifusão de Macau, João Francisco Pinto, assinalou que deseja promover a cooperação com todos os participantes do encontro e utilizar o conhecimento que o veículo tem sobre o mundo da língua portuguesa e o mundo da língua chinesa, com o objetivo de ajudar a contribuir para um bom entendimento e para a melhoria da cooperação multilateral.

Além disso, o CMG apresentou aos veículos de imprensa de idioma português o All Media Service Platform (AMSP). A plataforma reunirá cerca de 500 mídias internacionais, fornecerá aos seus membros serviços como upload, exibição e download de conteúdos de áudio e vídeo em 44 idiomas e criará canais de serviço personalizados, a fim de fortalecer ainda mais a cooperação midiática.

