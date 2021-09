Diplomatas não acreditam que discurso de Bolsonaro na ONU terá impacto positivo para o país

Apoie o 247

247 - A expectativa reinante no Itamaraty é de que o discurso de Jair Bolsonaro na abertura da Assembleia Geral da ONU, nesta terça-feira (21), seguirá uma linha supostamente “mais moderada” do que os anteriores. Mas o consenso é que a fala não tem capacidade de restaurar a imagem do Brasil no exterior.

O ocupante do Palácio do Planalto continuará sem credibilidade internacional, "já que todas as ações de Bolsonaro vão em direção oposta ao equilíbrio e à moderação", escreve a jornalista Bela Megale.

"Entre essas ações, diplomatas apontam o negacionismo do presidente sobre a vacina, o desmonte da política ambiental e os discursos golpistas, em especial no 7 de setembro. Lembram que também pesa contra a credibilidade de Bolsonaro as duas falas que já fez na ONU, repletas de teorias negacionistas e com ataques a outras nações".

"Mesmo que Bolsonaro adote um tom mais moderado, os diplomatas não têm ilusões de que haja volta a uma linha mais tradicional do Itamaraty, responsável pelo respeito e reputação do Brasil no âmbito mundial".

