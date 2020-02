Dono da Jovem Pan esclarece mudanças no jornalismo

247 - Antônio Augusto Amaral de Carvalho Filho, Tutinha dono e presidente do Grupo Jovem Pan, afirmou na noite desta quarta-feira (12) que o jornalista Felipe Moura Brasil, diretor de jornalismo, não foi demitido e que o comentarista Marco Antonio Villa não risco de uma nova demissão, conforme informação do jornalista colunista Flávio Ricco, do UOL.

Disse Tutinha: "O Felipe não foi demitido. Ele não quis renovar o contrato que acaba dia 24. Não era compatível trabalhar na Crusoé, apresentar programa e ser diretor de jornalismo. Agora com a TV Jovem Pan ( A Panflix tem que ter dedicação total e isso não era compatível) Pedi pra ele ficar no programa Pingos e estou esperando a decisão final dele". Quanto a situação de Marco Antonio Villa, também se manifestou: "O Villa ficou nervoso e brigou com o Constantino que também brigou com o Villa e ai ferrou tudo. Gosto muito do Villa, tanto que o convidei para voltar. Estou pensando num novo programa que ele possa apresentar. Mas só em março, porque agora é carnaval e ainda estamos decidindo".