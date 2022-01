Doria tenta surfar na onda do BigBrother e faz card de autopromoção com vacina e é zoado nas redes

Apoie o 247

247 - O governador de São Paulo, João Doria (PSDB), buscou se autopromover através da imunização contra a Covid-19. Tentando surfar na onda do BigBrotherBrasil (BBB), programa da TV Globo que começou a divulgar seus participantes nesta sexta-feira, 14, o governador tucano publicou um card imitando o BBB, afirmando ser o “pai das vacinas” no Brasil.

O card de autopromoção foi divulgado nas redes sociais do PSDB, e foi zoado nas redes sociais, além de ter sido denunciado por sua política contra a saúde pública — setor que foi fundamental na contenção da Covid no Brasil.

Esqueceram de dizer que o Doria queria privatizar o Butantã e que isso só não aconteceu porque a pandemia atrapalhou os planos dele. O pai da vacina é o dinheiro público que financia as pesquisas - ah, que ele também queria cortar. PUBLICIDADE January 14, 2022

a gente sabe o que ele fez no verão passado, PSDB pic.twitter.com/ynrix0os9u PUBLICIDADE January 14, 2022

Nas redes sociais, nesta sexta, o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, disse que o governador está fazendo “palanque” com a vacinação. O tucano iniciou a imunização de crianças de 5 a 11 anos no país com o indígena Davi Seremrámiwe, de 8 anos, da etnia Xavante. Outras sete crianças do grupo prioritário foram imunizadas.

