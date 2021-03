Eleitores de Bolsonaro são "moralmente responsáveis" pelo caos da pandemia no Brasil, afirma jornalista português (vídeo)

Miguel Sousa Tavares afirma que a classe média brasileira, no ímpeto de tirar o PT do poder a qualquer custo, elegeu um presidente "absolutamente ignorante, inimputável, incompetente e cruel" edit

247 - O jornalista potuguês Miguel Sousa Tavares, em vídeo que circula nas redes sociais neste sábado (6), afirma que os eleitores de Jair Bolsonaro são "moralmente responsáveis" pelo completo desastre causado pela pandemia de Covid-19 no Brasil.

Tavares confessou que "dói a alma pensar que este é o país de Machado de Assis, [Carlos] Drummond de Andrade, João Cabral de Melo, de Chico Buarque, Juscelino Kubitschek, [Oscar] Niemeyer. Um país com gente extraordinária. E conseguiu eleger alguém que é absolutamente ignorante, inimputável, incompetente e cruel".

Para ele, a classe média cometeu um grave erro ao tentar tirar o PT do poder a qualquer custo, mesmo este custo sendo Bolsonaro e sua incompetência completa. "E neste momento o que eu penso é naquela classe média brasileira, culta, que não era ignorante e que queria votar contra o PT de Lula. E que achou que valia tudo, que qualquer coisa servia e que qualquer um servia desde que tirassem o PT do poder. E o resultado está à vista. Quando cai o Covid no Brasil, um país altamente vulnerável a este vírus, o Brasil é dirigido por um incompetente absoluto. E essa gente, esses que tinham obrigação, porque havia outras opções entre o PT e o Bolsonaro, havia outras opções na lista eleitoral; essa gente é moralmente responsável pelo que está acontecendo no Brasil neste momento".

