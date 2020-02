Eliane: Guedes dá de bandeja superbandeira política ao PT

"Guedes introduz agora o slogan pronto de campanha. Só que da oposição, do adversário", escreve a jornalista Eliane Cantanhêde, após o ministro Paulo Guedes dizer em tom de crítica que, se o dólar estivesse baixo, até uma empregada doméstica poderia ir à Disney edit

247 - Em sua coluna publicada no jornal O Estado de S.Paulo, a jornalista Eliane Cantanhêde afirma que "o ministro Paulo Guedes acaba de dar de bandeja uma superbandeira política e eleitoral para o PT e Lula. 'Empregada doméstica indo pra Disneylândia? Uma festa danada. Peraí!', disse o ministro, que acaba de passar férias em... Miami!". Lula e o PT, diz a colunista "lucram com os erros absurdos do presidente e seu governo. Basta jogar parado".

Segundo a análise, "durante anos, o PT e o próprio ex-presidente Lula insistiram no que parecia uma fantasia, ou peça de marketing: a de que 'as elites' rejeitavam Lula porque era um nordestino retirante e nunca suportaram que pobres viajassem lado a lado com eles nos aviões. Isso sempre soou bobo, ridículo, populista. Desde a quinta-feira, contudo, passou a fazer sentido, a ser levado a sério".

"Assim como há no Brasil o reino da piada pronta, Guedes introduz agora o slogan pronto de campanha. Só que da oposição, do adversário. Já dá para ouvir Lula e candidatos petistas entoando País afora: 'Empregada doméstica indo pra Disneylândia? Uma festa danada Peraí!'. Nenhum marqueteiro maquiavélico faria melhor".