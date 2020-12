Ellen Page se torna homem trans e muda o nome para Elliot

O ator trans anunciou a mudança de gênero em comunicado no Twitter. "Quero compartilhar com vocês que sou trans, meus pronomes são ele/eles e meu nome é Elliot" edit

247 - Estrela de filmes de sucesso Juno e Inception, e da série The Umbrella Academy, Ellen Page anunciou que é um homem transgênero e mudou seu nome para Elliot Page.

O ator trans anunciou a mudança em comunicado no Twitter. "Quero compartilhar com vocês que sou trans, meus pronomes são ele/eles e meu nome é Elliot. Sinto-me sortudo por escrever isto. Por estar aqui. Por ter chegado a este ponto da minha vida", diz Elliot no comunicado.

Após o comunicado, o ator recebeu milhares de manifestações de apoio de seguidores.

O conhecimento liberta. Saiba mais