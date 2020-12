Em crise, Globo também reduz pela metade as colunas de Merval e Miriam Leitão

247 - O grupo Globo encontrou uma fórmula para reduzir os salários de seus dois principais colunistas: o analista político Merval Pereira, que fez campanha pela prisão política do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, e a analista econômica Miriam Leitão, que fez campanha pelo golpe contra a ex-presidente Dilma Rousseff, a partir da tese das “pedaladas fiscais”. Os dois, que publicavam seis colunas semanais, folgando apenas na segunda-feira, agora terão a obrigação de publicar apenas três textos por semana. O corte na produção (e nos salários) também atinge o colunista Bernardo Mello Franco.

Com menor receita publicitária, que se soma à migração do consumo de informação do papel para os meios eletrônicos, o Globo também anunciou um “passaralho”, com a demissão de 20 profissionais, e o fim da coluna impressa de Ancelmo Gois. Merval e Miriam, durante muitos anos, expressaram as opiniões e os interesses da família Marinho, mas não foram preservados neste processo de redução de custos.

