Em editorial, Folha diz que Bolsonaro não é uma liderança capaz de conciliar preocupações social e orçamentária

Em editorial, o jornal Folha de S.Paulo alerta para necessidade de mais detalhes sobre a eventual um novo auxílio emergencial. "Na falta de uma liderança capaz de conciliar as preocupações social e orçamentária, o imediatismo político pode prevalecer no debate", diz edit

247 - Em editorial, o jornal Folha de S.Paulo afirma que "não é tranquilizador o rumo das negociações em torno da prorrogação do auxílio emergencial". "Na falta de uma liderança capaz de conciliar as preocupações social e orçamentária, o imediatismo político pode prevalecer no debate".

De acordo com o jornal, o "governo Jair Bolsonaro, como de costume, não dispõe de unidade de pensamento e ação". "O Ministério da Economia —que há poucos meses apresentou a proposta correta, mas vetada pelo presidente, de utilizar recursos de programas menos eficientes - parece fazer hoje somente uma tentativa de redução de danos fiscais", disse.

"Não se conhecem os valores - fala-se em R$ 200 ou R$ 250 mensais - nem as regras de acesso ao auxílio; muito menos se sabe qual será a disposição do Congresso para ajustes posteriores", afirmou. "Demonstrações de irresponsabilidade daqui em diante têm o potencial de provocar danos sociais mais graves do que os que ora se buscam mitigar".

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.