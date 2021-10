Em três anos de governo Bolsonaro, Globo deixou de receber mais de R$ 600 milhões

De 2003 a 2019, a Globo recebeu em média R$ 450 milhões por ano para veicular campanhas do Poder Executivo. Com Bolsonaro, estima-se queda a R$ 150 milhões ao final do primeiro ano de mandato edit

Apoie o 247

Clube de Economia

247 - A TV Globo, que foi um dos artífices do golpe de 2016 e da prisão do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva viabilizando a ascensão de Jair Bolsonaro, vem perdendo receitas desde o início do governo de extrema-direita.

Segundo reportagem do site Terra, fontes do mercado publicitário estimam que a Globo deixou de receber ao longo dos três anos do ex-capitão no Palácio do Planalto de R$ 600 milhões a R$ 750 milhões.

De 2003 a 2019, a Globo recebeu em média R$ 450 milhões por ano para veicular campanhas do Poder Executivo. Com Bolsonaro, estima-se queda a R$ 150 milhões ao final do primeiro ano de mandato.

PUBLICIDADE

Durante os governos Lula e Dilma Rousseff, e no governo instalado por Michel Temer após o golpe, a receita oriunda do governo, incluindo a publicidade de estatais, representava aproximadamente cerca de 4% da receita bruta anual do Grupo Globo. Hoje, a fatia não chega a 1%.

No primeiro semestre de 2021, a Globo registrou prejuízo de R$ 114 milhões, resultado que poderia ter sido diferente se a emissora da família Marinho tivesse mantido a méida de receitas do governo.

PUBLICIDADE

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

PUBLICIDADE