Emissoras de TV afastam jornalistas que se aproximaram de Bolsonaro

247 - O teste positivo de Bolsonaro para o coronavírus provocou o afastamento de jornalistas que estiveram próximos a ele. Diante de profissionais da TV pública EBC (Empresa Brasil de Comunicação) e de outros dois canais privados, CNN Brasil e Record, Bolsonaro anunciou a doença

A reportagem do jornal Folha de S. Paulo destaca que “durante a maior parte do tempo, o presidente estava próximo aos repórteres, mas usava máscara. No fim da entrevista, ele se afastou um pouco e retirou o equipamento de proteção para seguir falando. "Espera um pouco que vou afastar aqui para vocês verem minha cara. Estou bem, tranquilo, graças a deus", disse o presidente após tirar a máscara do rosto para seguir a entrevista.”

A matéria ainda informa que “mesmo com o uso de máscara, especialistas recomendam um afastamento de pelo menos 1,5 metro. Em nota, a EBC informou que todos os profissionais que participaram da transmissão foram afastados tão logo terminaram a cobertura. Eles ficarão em isolamento durante os próximos quatro dias, segundo informou a empresa. Depois deste período, farão exame para detectar o vírus causador da Covid-19.”

