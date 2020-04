Escritora processa site bolsonarista por uso de sua imagem como colunista

247 - Thalita Rebouças vai entrar na Justiça contra o site bolsonarista "O Jornal da Cidade Online" por uso indevido de imagem, informa matéria do Globo. O jornal vem usando uma foto da escritora como se ela fosse uma de suas colunistas, porém com outro nome.

Um dos textos que usa a foto da artista tem como título "Meu dilema pessoal com o ministro Gilmar Mendes", critica a conduta do ministro do STF e é de junho de 2018.

O site também é alvo de ações do presidente da OAB, Felipe Santa Cruz, do próprio Gilmar Mendes, Gleisi Hoffmann (PT-PR), do senador Humberto Costa (PT-PE), e do sindicato dos professores do Rio Grande do Sul. A página já foi condenada a pagar R$ 270 mil a dois desembargadores.

